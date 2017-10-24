 Yönetim yemek verdi – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Yönetim yemek verdi

    Yönetim yemek verdi
    Beşiktaş yönetimi zorlu mücadele öncesi Başakşehirli idarecilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de yer aldığı organizasyon samimi bir ortamda gerçekleşti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Orman birbirlerine başarılar diledi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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