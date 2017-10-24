Yönetim yemek verdi

Beşiktaş yönetimi zorlu mücadele öncesi Başakşehirli idarecilerle dostluk yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de yer aldığı organizasyon samimi bir ortamda gerçekleşti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Orman birbirlerine başarılar diledi.