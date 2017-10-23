 Şampiyon şov – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Şampiyon şov

    Şampiyon şov
    AVRUPA Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, derbiyi izlemek üzere stada geldi. Onur konuğu olan şampiyonlar, tribünleri selamlarken anons sonrası büyük alkış koptu. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yankılandı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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