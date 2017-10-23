Camı kıranlar karakola alındı

TÜRK Telekom Stadı'na F.Bahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zaran veren taraftarlar derbiyi izlemeyedi. Polis tarafından tespit edilen F.Bahçeli futbolseverler Ayazağa Karakolu'na götürüldü. F.Bahçe kulübü bu konuda taraftarlarını uyarmış ve 6222 sayılı yasadan işlem yapılacağı bilgisini daha önce paylaşmıştı.