Derbi canavarı Fenerbahçe!.. 9 maç

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince derbi, 0-0 berabere sona erdi.

Fenerbahçe, derbiden bir puanla ayrılınca lider Galatasaray'la arasındaki 8 puanlık farkı da eritme şansını kullanamadı.

- Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını değerlendiremedi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın son 17 dakikayı 10 kişi oynamasını değerlendiremedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Younes Belhanda'nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın 10 kişi kalması üzerine rakip sahaya çok adamla gitmesine rağmen bir türlü istediği gol fırsatını bulamadı ve 1 puana razı oldu.

- Son 9 derbiyi kaybetmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi karşılaşması şöyle:

Tarih Maç Skor 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

- Galatasaray'a karşı seri 6 maça çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta da yenilmedi.

Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 6 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ayrıca Galatasaray'a karşı son 4 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın'la kaydetmişti.

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 3 maçta ise iki beraberlik ve bir galibiyet elde ederek derbi kaybetmedi.

Tarih Maç Skor 8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

- Janssen'in ilk yarıdaki pozisyonu

Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'le maçın ilk yarısında filelere gönderdiği top, hakem Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmedi.

Maçın ilk dakikalarında Janssen, topu Serdar Aziz'den kaparak filelere yolladı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda, Hollandalı futbolcunun Serdar'a faul yaptığını gerekçe göstererek Galatasaray lehine faul kararı verdi.

- 20 maç sonra gol yemedi

Fenerbahçe, Galatasaray'a gol atma şansı tanımadı ve 20 maç sonra kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler, bu derbiye kadar oynadığı son 20 resmi karşılaşmada da gol yemişti. Galatasaray'a kalesini kapatan sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe de son vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin bu maçtan önce gol yemediği son karşılaşma yine bir Galatasaray derbisi olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 23 Nisan'da deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

- Ampute Milli Futbol Takımı alkışlandı

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları, karşılaşmanın devre arasında taraftarı selamladı.

Devre arasında sahanın ortasına gelen milli oyuncular, tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftarlar "Türkiye sizinle gurur duyuyor." tezahüratıyla millilere destek verdi.