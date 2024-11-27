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Haberler Süper Kupa Trendyol Süper Lig dünyada ilk 10’a girdi

Trendyol Süper Lig dünyada ilk 10’a girdi

Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli liglerinde Süper Lig; 1.15 milyar Euro'yla 9. sırada yer aldı: 1- İngiltere (12 milyar Euro), 2- İspanya (5.5 milyar Euro), 3- İtalya (5 milyar Euro), 4- Almanya (4.5 milyar Euro), 5- Fransa (3.6 milyar Euro), 6- Portekiz (1.6 milyar Euro), 7- İngiltere Championship (1.5 milyar Euro), 8- Hollanda (1.3 milyar Euro).

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Trendyol Süper Lig dünyada ilk 10’a girdi
Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli liglerinde Süper Lig; 1.15 milyar Euro'yla 9. sırada yer aldı: 1- İngiltere (12 milyar Euro), 2- İspanya (5.5 milyar Euro), 3- İtalya (5 milyar Euro), 4- Almanya (4.5 milyar Euro), 5- Fransa (3.6 milyar Euro), 6- Portekiz (1.6 milyar Euro), 7- İngiltere Championship (1.5 milyar Euro), 8- Hollanda (1.3 milyar Euro).
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