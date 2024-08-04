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Sus ve kucaklaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftarlar Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Başkan Hacıosmanoğlu bu tezahüratlar sonrası hemen ayağa kalkarak sus ve kucaklaşma işareti yaptı.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Sus ve kucaklaş
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftarlar Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulunmaya başladı. Başkan Hacıosmanoğlu bu tezahüratlar sonrası hemen ayağa kalkarak sus ve kucaklaşma işareti yaptı.
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