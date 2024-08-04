Kupa canavarı

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapayan Beşiktaş, 2024-25 sezonuna da kupa ile başladı. Daha önce 2006 ve 2022 yıllarında Süper Kupa zaferine ulaşan Kara Kartal, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, bu organizasyonda 3. kez Galatasaray ile rakip oldu. 30 Temmuz 2006'da Almanya'da karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 1-0'lık skorla Kartal oldu. 13 Ağustos 2016'da Konya'da oynanan finali penaltılarda bu kez Galatasaray kupaya uzanmıştı.

OLİMPİYAT'TA 71 GÜNDE 2 KUPA

Dün ise siyah-beyazlı takım, Cimbom'u İmmobile ve Svensson'un golleriyle yenerek bir kez daha kupaya uzandı. Bu arada Beşiktaş için Olimpiyat Stadı uğurlu geldi. Kartal, bu statta 2.5 ayda 2. kupasını aldı. Türkiye Kupası finalide 23 Mayıs Perşembe günü Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, dün de Galatasaray'ı devirdiler. Siyah-beyazlı takımda birinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk resmi maçına çıktı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile kariyerlerine kupa ile başladı.

BATSHUAYI VE BARIŞ İKİNCİ YARI

Cimbom'un yeni transferi dün mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Elias Jelert kadroda yoktu. Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı forma ile eski takımı Beşiktaş'a ilk kez rakip oldu. Batshuayi 46. dakikada oyuna girdi. Barış Alper Yılmaz da 46'da oyuna alındı.

5 YENİDEN 3'Ü FORMA GİYDİ

Kartal'ın 5 yeni transferinden 3'ü, Galatasaray derbisinde ilk 11'de başladı. Yeni transferler Rafa Silva, İmmobile ve Paulista, Süper Kupa mücadelesine 11'de başladı. Öte yandan Can Keleş ve transferi dün açıklanan Emirhan Topçu ise mücadele kadrosunda yer bulmadı.