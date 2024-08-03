Galatasaray - Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ CANLI İZLE | GS-BJK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Kupa final maçı

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Kupa finalinde iki dev takım karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Icardi'li, Ziyech'li, Mertens'li Galatasararay ile Immobile'li, Rafa Silva'lı, Paulista'lı Beşiktaş arasındaki düelloyu hangi takımın kazanacağı büyük merak konusu. Öte yandan dev maç öncesi ilk 11'ler belli oldu....

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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GÖZLER SILVA VE IMMOBILE'DE

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrildi. Flaş transferler; Rafa Silva ve Ciro Immobile, Kartal'ın derbide en büyük kozu olacak. İki yıldızın kariyerlerindeki kupa başarısı Beşiktaş taraftarlarını umutlandırıyor. Rafa Silva, Braga'da 1 Portekiz Kupası kazanırken, Benfica ile 1 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Portekizli yıldız, Benfica'da 2019'da Portekiz Süper Kupası'nda Sporting'i 5-0 yendiklerinde 1 gol 2 asistle finale damgasını vurdu. Tecrübeli oyuncu, 2023'te de Porto'yu 2-0 devirdiklerinde 1 asist yaptı.

Immobile de Dortmund'da 1 Almanya Süper Kupası, Lazio'da da 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası kaldırdı. Immobile özellikle 2017'de Juventus'u İtalya Süper Kupası'nda 3-2 yendikleri maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. İtalyan forvet, Dortmund'da da 2014'te Almanya Süper Kupası'nı kaldırırken 2-0 kazandıkları Bayern Münih maçında 90 dakika sahadaydı.

26 FİNALDEN 17'SİNDE MUTLU SON

Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray (24), Süper Kupa'da da bu unvana sahip. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası olarak oynanan organizasyonda 26 finale çıkan sarı-kırmızılılar, 17 defa mutlu sona ulaştı. En fazla kazanan olan Aslan, Beşiktaş karşısında müzeye bir kupa daha getirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

8 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Siyah-beyazlı ekiple daha önce 8 kez Süper Kupa'da rakip olan Galatasaray, bunların 5'inden zaferle ayrıldı. 3 finalde ise kupayı alan taraf Beşiktaş

oldu. İki ekip Süper Kupa'da son olarak 2016'da kozlarını paylaştı. Sarıkırmızılılar, penaltı atışları sonucunda 4-1 galip ayrılarak kupayı müzesine

taşıdı. Galatasaray, 8 yıl sonra rakip olacağı Beşiktaş'ı yenerek geleneği sürdürmeyi hedefliyor.