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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? | Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS-BJK maçı detayları

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı final maçı için iki takım da hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 11:31
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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman? | Süper Kupa final maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS-BJK maçı detayları

Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray (24), Süper Kupa'da da bu unvana sahip. Öte yandan dikkat çeken flaş transferler Rafa Silva ve İmmobile ile taraftarına güven veren Beşiktaş, Süper Kupa'yı kaldırarak sezon öncesi moral depolamayı hedefliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

GÖZLER SILVA VE IMMOBILE'DE

Süper Kupa'da yarın akşam Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrildi. Flaş transferler; Rafa Silva ve Ciro İmmobile, Kartal'ın yarınki derbide en büyük kozu olacak. İki yıldızın kariyerlerindeki kupa başarısı Beşiktaş taraftarlarını umutlandırıyor. Rafa Silva, Braga'da 1 Portekiz Kupası kazanırken, Benfica ile 1 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Portekizli yıldız, Benfica'da 2019'da Portekiz Süper Kupası'nda Sporting'i 5-0 yendiklerinde 1 gol 2 asistle finale damgasını vurdu. Tecrübeli oyuncu, 2023'te de Porto'yu 2-0 devirdiklerinde 1 asist yaptı.

İmmobile de Dortmund'da 1 Almanya Süper Kupası, Lazio'da da 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası kaldırdı. İmmobile özellikle 2017'de Juventus'u İtalya Süper Kupası'nda 3-2 yendikleri maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. İtalyan forvet, Dortmund'da da 2014'te Almanya Süper Kupası'nı kaldırırken 2-0 kazandıkları Bayern Münih maçında 90 dakika sahadaydı.

26 FİNALDEN 17'SİNDE MUTLU SON

Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray (24), Süper Kupa'da da bu unvana sahip. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası olarak oynanan organizasyonda 26 finale çıkan sarı-kırmızılılar, 17 defa mutlu sona ulaştı. En fazla kazanan olan Aslan, Beşiktaş karşısında müzeye bir kupa daha getirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

8 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Siyah-beyazlı ekiple daha önce 8 kez Süper Kupa'da rakip olan Galatasaray, bunların 5'inden zaferle ayrıldı. 3 finalde ise kupayı alan taraf Beşiktaş

oldu. İki ekip Süper Kupa'da son olarak 2016'da kozlarını paylaştı. Sarıkırmızılılar, penaltı atışları sonucunda 4-1 galip ayrılarak kupayı müzesine

taşıdı. Galatasaray, 8 yıl sonra rakip olacağı Beşiktaş'ı yenerek geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

ATV CANLI YAYIN

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