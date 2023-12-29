SON DAKİKA Derbi iptal mi oldu? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? 29 ARALIK 2023

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Derbinin herhangi bir aksilik yaşama durumunun olup olmadığı merak edilirken derbi iptal mi oldu? Bu akşamki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? sorularının da yanıtı aranıyor. Son dakika derbi gelişmelerini sizler için derledik.

DERBİ İPTAL Mİ OLDU?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Derbinin iptal olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Maç süreci olağan akışında devam ediyor. Herhangi bir değişiklik olması durumunda haberimiz güncellenecektir.