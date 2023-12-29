DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. İptal kararına üzülen taraftarlar ise Derbi ne zaman oynanacak? SON DAKİKA Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı hangi güne ertelendi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerine bilmenin gerekenleri sizler için derledik.

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi.

Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Ancak açıklamada net bir tarih belirtilmedi.