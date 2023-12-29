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Derbi ne zaman oynanacak? SON DAKİKA Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı hangi güne ertelendi?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi iptal edildi. İptal kararının ardından taraftarlar derbi ne zaman oynanacak? aramalarına başladı. Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı hangi güne ertelendi? sorguları yapılırken TFF son dakika açıklaması da takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 23:20
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Derbi ne zaman oynanacak? SON DAKİKA Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı hangi güne ertelendi?

DERBİ HANGİ GÜNE ERTELENDİ? | 29 Aralık'ta oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edildi. İptal kararına üzülen taraftarlar ise Derbi ne zaman oynanacak? SON DAKİKA Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı hangi güne ertelendi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerine bilmenin gerekenleri sizler için derledik.

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık'ta Suudi Arabistan Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa derbi maçı iptal edildi.

Mevcut durumda TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamaya göre, Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi. Ancak açıklamada net bir tarih belirtilmedi.

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TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama!
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