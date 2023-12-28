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Fenerbahçe Riyad’daki Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını Riyad’da sonlandırdı.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 19:31
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Fenerbahçe Riyad’daki Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak.

Mücadelenin oynanacağı statta sarı-lacivertliler son çalışmasını yaptı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydin teknik ekip kararıyla takımda yer almadı. Becao, Zajc ve Peres ise sakatlıklarından dolayı uzun yolculuktan etkilenmemeleri için kafileye dahil edilmedi.

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