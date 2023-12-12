SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ERTELENDİ Mİ? | Suudi Arabistan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENDİ Mİ? | Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında yapılacak Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. 29 Aralık Cuma günü, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan karşılaşmanın öncesinde, hakem Halil Umut Meler'e saldırı nedeniyle tüm lig maçları süresiz durduruldu. TFF'nin bu kararının ardından arama motorlarında 'Süper Kupa finali ertelendi mi? Suudi Arabistan Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

SUUDİ ARABİSTAN GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçını yöneten Halil Umut Meler, maç sonu darbedildi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakiler tarafından saha içinde yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan Meler'in elmacık kemiği çatladı. Sahadan ambulansla ayrılan Meler, saldırının ardından 'Benden bu kadar' diyerek istifa ettiğini duyururken yaşanan skandalın ardından hakemler, maçlara çıkmama kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise tüm lig maçlarının süresiz olarak durdurulduğunu duyurdu. Bu kapsamda, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Normalde 29 Aralık Cuma günü, yapılacağı planlanan maçın ertelendiğine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Maçın belirlenen tarihte, Suudi Arabistan'da yapılacağı bilinirken konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, Turkuvaz Medya Grubu TV kanallarından ATV'de canlı olarak yayınlanacak.

LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ankaragücü - Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ve diğer tüm lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süresiz olarak ertelenmesi sebebiyle liglerin başlayacağı tarih bilinmiyor.

Öte yandan saldırıyı kınayan Büyükekşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim Kurulumuz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanımız yanımızda. Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren kamuoyunun önüne atanlar saldırının müsebbibidirler."

"Herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Devletimizle eş güdüm olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Saldırıda bulunan tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaklardır; aynı şekilde buna sebep olan kulüp de öyle. Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu yapılan saldırı Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyoruz. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda açıklama yapmak yeter artık. Mutlaka hatalar olabilir, onlar da insan. Ama bu kadar da tekmeler atacak şekilde, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapamayız. Tüm kamuoyuna, tüm sosyal medyaya, tüm kulüp başkanlarına, tüm teknik direktörlere, saha kenarında dördüncü hakemin beynini yiyenlere sesleniyorum; Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim, dünyaya rezil etmeyelim."