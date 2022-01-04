Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk'ten Süper Kupa yorumu! "Bizim için tarihi bir maç"

TFF Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Groenendijk'in sözleri:

"Bizim açımızdan tarihi bir maç. İlk defa kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Amacımız, kulübü ve taraftarları gururlandırmak. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz.

Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız. Yarınki skor ne olursa olsun, iyi bir futbol izletip kupaya uzanan taraf olmamızı diliyorum."