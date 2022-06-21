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Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 2 milyon euroluk Bugatti Veyron'u duvara çarptı

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, tatil için geldiği İspanya'nın Mallorca Adası'nda büyük şok yaşadı. Ronaldo'nun bir çalışanı, 2 milyon Euro değerindeki Bugatti Veyron marka lüks otomobille bir kır evinin duvarına çarptı.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 11:10
Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 2 milyon euroluk Bugatti Veyron'u duvara çarptı

Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatil için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mallorca'da şok uğradı.

Ünlü futbolcunun 20 milyon Euro değerindeki otomotiv koleksiyonunun en değerli parçalarından Bugatti Veyron, bir kır evinin dış cephesindeki duvarına çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bunyalo ilçesine bağlı Sa Coma bölgesi, Ronaldo'nun milyonluk aracının karıştığı kaza ile çalkalanırken, yerel polisler hızla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın akabinde kazaya karışan kişinin Ronaldo olmadığı, ünlü futbolcunun çalışanı olduğu tespit edildi. Adı kamuoyu ile paylaşılmayan bu kişi, kazaya ilişkin tüm sorumlulukları üstlenirken, suçunu da kabul etti.

Olay yerindeki bir vatandaş, İspanya basınına verdiği demeçte: "Ronaldo'nun çalışanı buradaki bir evin duvarına çarptı. Sadece maddi hasar var. Kimseye bir şey olmadı. Araba yüksek hızdan ötürü yoldan çıkmış gibiydi. Ev sahibinin tazminat talep edip etmeyeceğini bilmiyorum" diye konuştu.

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