Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! 2 milyon euroluk Bugatti Veyron'u duvara çarptı

Manchester United'ın dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatil için ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte gittiği Mallorca'da şok uğradı.

Ünlü futbolcunun 20 milyon Euro değerindeki otomotiv koleksiyonunun en değerli parçalarından Bugatti Veyron, bir kır evinin dış cephesindeki duvarına çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunyalo ilçesine bağlı Sa Coma bölgesi, Ronaldo'nun milyonluk aracının karıştığı kaza ile çalkalanırken, yerel polisler hızla soruşturma başlattı.

Soruşturmanın akabinde kazaya karışan kişinin Ronaldo olmadığı, ünlü futbolcunun çalışanı olduğu tespit edildi. Adı kamuoyu ile paylaşılmayan bu kişi, kazaya ilişkin tüm sorumlulukları üstlenirken, suçunu da kabul etti.

Olay yerindeki bir vatandaş, İspanya basınına verdiği demeçte: "Ronaldo'nun çalışanı buradaki bir evin duvarına çarptı. Sadece maddi hasar var. Kimseye bir şey olmadı. Araba yüksek hızdan ötürü yoldan çıkmış gibiydi. Ev sahibinin tazminat talep edip etmeyeceğini bilmiyorum" diye konuştu.