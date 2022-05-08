Spor camiasından Anneler Günü mesajları!

Spor camiası, Anneler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlarda bulundu. İşte o gönderilerden öne çıkanlar...

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/tWQhzqxGXo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 8, 2022

Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin #AnnelerGünü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. pic.twitter.com/C36qgweV1a — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 8, 2022