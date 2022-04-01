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Yusuf Yazıcı ve Cemrenaz Turhan ile el ele! Milli futbolcu açıkladı...

Rusya'nın CSKA Moskova ekibinde top koşturan Yusuf Yazıcı, 2021 yılında Miss Turkey Universe seçilen Cemrenaz Turhan ile aşkını ilan etti. Milli futbolcu sosyal medya hesabından ilişkisini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 16:12
Yusuf Yazıcı ve Cemrenaz Turhan ile el ele! Milli futbolcu açıkladı...

Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ve manken Cemrenaz Turhan (2021 Miss Turkey Universe) aşklarını ilan etti. Cemrenaz'ın paylaştığı fotoğrafa Yusuf Yazıcı "1 Nisan şakası değil..." yorumunu yaptı.

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Cemrenaz Turhan 1998 yılında İstanbul, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Türk manken 2021 yılında 'Miss Turkey'de ikinci olmuştur. Miss Turkey Universe seçilmiştir. Miss Universe Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi olan Cemrenaz Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.

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