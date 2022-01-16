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Ebru Şahin'in o paylaşımları Cedi Osman'ı kalbinden vurdu! Sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı

NBA'de ülkemizi temsil eden Cedi Osman'ın oyuncu sevgilisi Ebru Şahin, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla Cedi'nin kalbini bir kez daha fethetti. Cedi Osman, Ebru Şahin'in renkli paylaşımlarına, "Ama bizimki de kalp yani" yazarak aşkına iltifatta bulundu.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 13:24
Ebru Şahin'in o paylaşımları Cedi Osman'ı kalbinden vurdu! Sosyal medyadan iltifatlar yağdırdı

ATV'de ekrana gelen Destan dizisinde canlandırdığı Akkız karakteriyle yükselişini sürdüren Ebru Şahin, önceki gün paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı renklendirdi. Şahin'in 3 milyon 800 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı kareleri büyük beğeni topladı.

Takvim'in derlediği habere göre; güzel oyncunun fotoğraflarına evlilik hazırlığı yaptığı basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da kayıtsız kalmadı. Daha önce de sevgilisinin fotoğraflarına yaptığı esprili yorumlarla bilinen Cedi Osman, bu kez de güzel aşkına, "Ama bizimki de kalp yani" yazdı. Cedi'nin mesajını görenler, "En tatlı çift sizsiniz" yorumu yaptı.

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