Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Annesinin 2007'de meme kanserini yenmesiyle Portekiz 'deki meme sağlığı merkezine 150 bin euro'luk bağış yaptı. 2015'te Nepal'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve zarar gören vatandaşlar için 6 milyon euro bağışladı.

2014'te Erik Ortiz Cruz adlı 10 aylık bir çocuğun annesi yıldız futbolcudan formasını istedi. Ronaldo'nun diyaloga girdiği ailenin hayat hikayesini öğrendi ve Ortiz'in hasta olduğunu öğrendi.

10 yaşındaki çocuğun beyin ameliyatı için gerekli olan 70 euro'yu ödedi ve sonrasındaki tedavi masraflarını da üstlendi. Üçü taşıyıcı anneden, biri sevgilisi Georgina Rodriguez'den olmak üzere dört çocuğu bulunan Ronaldo, sevgilisiyle birlikte beşinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.