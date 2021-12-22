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Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Manchester United'da forma giyen ve 500 milyon Dolarlık bir servete sahip olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı yardımlarla da öne çıkan isimlerden. 36 yaşındaki süper yıldız, bu kez İspanya'da bulunan La Palma Adası'nda meydana gelen volkanik patlama sonrası mağdur olan insanlar için harekete geçti. İşte detaylar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:03
Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 500 milyon dolarlık serveti ile ön plana çıkıyor. Yaptığı yardımlarla da adından sıkça bahsettiren Ronaldo, İspanya'nın La Palma Adası'nda yaşanan volkanik patlamada mağdur olan halk için kollarını sıvadı.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'de meydana gelen volkanik patlamanın ardından yardım çağrıları yapılmaya başladı. Birçok yardım kampanyalarında adı geçen Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Ronaldo, mağdurlar için kollarını sıvadı.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Yardım için kurulan fona katkı sağlamak isteyen yıldız futbolcu, imzalı Portekiz Milli Takım formasını bağışladı. Cristiano Ronaldo, yaşanan doğal afetin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 7 bin kişiye bağışlanması amacıyla 7 numaralı formasını açık artırmada satılmasını istedi.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Eylül ayında başlayan ve aralık ayına kadar devam eden volkanik hareketlenme sonrası 2 bin 910 ev kullanılamaz hale gelirken lavlar adanın büyük bir kısmını yaktı. Bağışlanan imzalı forma, Madrid'de yapılacak açık artırmada satılacak ve teklif 3 Ocak'a kadar sürecek.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Ünlü futbolcu, 2012 yılında Altın Ayakkabı ödülü açık artırmada satışa çıkardı ve gelirini Filistin'e bağışladı. Öte yandan 2014'de Ramazan ayında Filistin'e 2 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

2013 yılında UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer aldı. 100 bin euro'luk ödüle layık görülen Ronaldo, ödülünü Kızıl Haç'a bağışladı. 2014 yılında Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve karşılığında 500 bin euro prim kazandı. Ardından elde ettiği parayı da elçisi olduğu yardım kuruluşlarına bağışladı.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Annesinin 2007'de meme kanserini yenmesiyle Portekiz'deki meme sağlığı merkezine 150 bin euro'luk bağış yaptı. 2015'te Nepal'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve zarar gören vatandaşlar için 6 milyon euro bağışladı.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

2014'te Erik Ortiz Cruz adlı 10 aylık bir çocuğun annesi yıldız futbolcudan formasını istedi. Ronaldo'nun diyaloga girdiği ailenin hayat hikayesini öğrendi ve Ortiz'in hasta olduğunu öğrendi.

Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

10 yaşındaki çocuğun beyin ameliyatı için gerekli olan 70 euro'yu ödedi ve sonrasındaki tedavi masraflarını da üstlendi. Üçü taşıyıcı anneden, biri sevgilisi Georgina Rodriguez'den olmak üzere dört çocuğu bulunan Ronaldo, sevgilisiyle birlikte beşinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

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