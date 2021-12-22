Cristiano Ronaldo'dan La Palmada'ki volkanik patlamada mağdur olanlara yardım!

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 500 milyon dolarlık serveti ile ön plana çıkıyor. Yaptığı yardımlarla da adından sıkça bahsettiren Ronaldo, İspanya'nın La Palma Adası'nda yaşanan volkanik patlamada mağdur olan halk için kollarını sıvadı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'de meydana gelen volkanik patlamanın ardından yardım çağrıları yapılmaya başladı. Birçok yardım kampanyalarında adı geçen Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Ronaldo, mağdurlar için kollarını sıvadı.
Yardım için kurulan fona katkı sağlamak isteyen yıldız futbolcu, imzalı Portekiz Milli Takım formasını bağışladı. Cristiano Ronaldo, yaşanan doğal afetin ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 7 bin kişiye bağışlanması amacıyla 7 numaralı formasını açık artırmada satılmasını istedi.