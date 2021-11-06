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Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Brezilyalı'nın ünlü şarkıcılarından Marilia Mendonça, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Birçok hayranını derinden üzen acı habere Neymar da kayıtsız kalmazken, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Neymar paylaşımında "İnanmak istemiyorum!" dedi.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 20:47
Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğünü doğruladı.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

"ÇOK YAKIN BİRİNİ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın Ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Neymar'ı yıkan ölüm haberi! "İnanmak istemiyorum"

NEYMAR YIKILDI!
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi.

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