Bakan Kasapoğlu’ndan Gazeteci Ali Öcal için taziye mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara basınının tecrübeli ismi Ali Öcal ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Amatör branşlardan, profesyonel liglere kadar, Ankara'da spor yapılan her salonda, sporun yaşadığı her yerde karşımıza çıkan Ali ağabeyimiz, yüzünden eksik etmediği tebessümü ile hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacaktır. Başkent Ankara'nın spor gelişimine önemli katkı sağlayan Ali Öcal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dilerim."