Spor camiası 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan mesajda, "Millet olarak dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde aşan milletimizden aldığı güçle zafere ulaştırdığı Büyük Taarruz ile bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Toplumlara ilham kaynağı olan 30 Ağustos, tarihe gömülmek istenen milletimizin yeniden doğuşu ve şahlanışının destanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle cennet vatanımızı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz."

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/Bo2MMocGTI — TFF (@TFF_Org) August 29, 2021

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından başkan Hidayet Türkoğlu imzasıyla yayımlanan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılında, büyük zaferin bütün coşkusunu ilk günkü gibi hissediyor ve yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, 30 Ağustos 1922'de, milletimizin tarih boyunca olduğu gibi bağımsızlığından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiş, bu uğurda verilen kurtuluş mücadelemiz tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan #30Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/udfeHEaN1f — TBF (@TBF) August 29, 2021

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) internet sitesinde yayımlanan mesajda "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen bağımsızlığımızın geri kazanıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük Zaferin 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz." denildi.

🇹🇷 Büyük Zaferin 99. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/GdMHQ1U7DU — Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) August 29, 2021

Bir milletin azim ve inancının zafere dönüştüğü Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.



🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/0XxPt8kqhg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2021

🇹🇷 Daima izinde olduğumuz Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/2uZUoWBsyx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2021

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷#30Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/sFy6PlW7vk — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 29, 2021

"Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir."



Bugün, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki istiklal mücadelesinde büyük bir zafer kazanıldı. O zafer, Cumhuriyetle taçlandırıldı. Kutlu olsun! #30Ağustos pic.twitter.com/1TXHhgsSEH — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 29, 2021

🇹🇷 Gerçek zaferler asla unutulmaz!



Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık zaferimizin ölümsüz kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/G5ye4HShDy — Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 29, 2021

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/xeJJTapmE1 — KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 30, 2021

🇹🇷 Zaferimizin 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! pic.twitter.com/0pbJgao72B — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 29, 2021

"Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür." - Mustafa Kemal Atatürk



🇹🇷 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! pic.twitter.com/5BFfuyah2s — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 30, 2021

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! pic.twitter.com/iSN1ZDnLzY — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 29, 2021

🇹🇷 Bağımsızlık ve Kurtuluş mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!#YukatelKayserispor pic.twitter.com/8QnV9NY27u — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) August 29, 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/rdQRPWSQV4 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 29, 2021