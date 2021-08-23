Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül kardeşine seslendi! "Çık gel seni bekliyoruz"

Yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm." demişti. Gökhan Gönül konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları...

"Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok."

"Can, annem ve babam seni bekliyor. Bizler seni bekliyoruz. Bende 20 yaşına kadar annemi görmedim."

"Can'ı çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair her şey bir araya gelerek konuşulur. Can'ın da en çok istediği şey bu değil mi? Çık oğlum, gel hemen. Can benim kardeşim."