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Cengiz Ünder sevgilisi Suna Çavuşoğlu ile tatilin keyfini çıkarıyor!

Marsilya ile transfer görüşmelerinde bulunan Cengiz Ünder, şu an için tatilin keyfini çıkarıyor. Bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcunun, 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Suna Çavuşoğlu ile Çeşme'de tatil yaptıkları öğrenildi. Çiftin her yere el ele gittiği ve çok mutlu oldukları öğrenildi.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 12:44 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 12:45
Cengiz Ünder sevgilisi Suna Çavuşoğlu ile tatilin keyfini çıkarıyor!

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransız ekibi Marsilya ile bir süredir transfer görüşmelerinde bulunuyor. Yıldız ismin transfer görüşmelerini menajeri yürütürken, Cengiz'in ise Çeşme'de sevgilisiyle tatil yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; 5 aydır sosyal medyanın ünlü isimlerinden Suna Çavuşoğlu ile birlikte olan Cengiz Ünder, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından soluğu sevgilisiyle birlikte Çeşme'de aldı.

Çeşme'de ev tutan ve bütün yazı burada geçirmeyi planlayan sevgililerin ilişkilerini gizlemeden yaşadıkları ve her yere el ele gittikleri belirtildi. Çiftin çok mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında...

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