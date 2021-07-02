Cengiz Ünder sevgilisi Suna Çavuşoğlu ile tatilin keyfini çıkarıyor!

Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransız ekibi Marsilya ile bir süredir transfer görüşmelerinde bulunuyor. Yıldız ismin transfer görüşmelerini menajeri yürütürken, Cengiz'in ise Çeşme'de sevgilisiyle tatil yaptığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; 5 aydır sosyal medyanın ünlü isimlerinden Suna Çavuşoğlu ile birlikte olan Cengiz Ünder, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından soluğu sevgilisiyle birlikte Çeşme'de aldı.

Çeşme'de ev tutan ve bütün yazı burada geçirmeyi planlayan sevgililerin ilişkilerini gizlemeden yaşadıkları ve her yere el ele gittikleri belirtildi. Çiftin çok mutlu olduğu da gelen bilgiler arasında...