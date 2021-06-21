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Son dakika haberleri | 'ın arabası dikkat çekti!

İngilizlerin ünlü çifti ve 'ın oğulları , geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte 'da buluşmaya giderken, 1.5 milyon TL değerindeki 'nin Levanti modeli aracı ile görüntülendi.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:18
Son dakika haberleri | Romeo Beckham'ın arabası dikkat çekti!

Futbol kariyerinin ardından moda ikonuna dönüşen ile şarkıcılığın ardından moda tasarımcılığı yapmaya başlayan 'ın çocukları, gündemden düşmüyor.

Ünlü çift, 18 yaşındaki oğulları Romeo'ya 125 bin 370 sterlin'lik (yaklaşık 1.5 milyon TL) otomobil aldı.

1.5 MİLYON TL

, arkadaşlarıyla birlikte 'da buluşmaya giderken, 1.5 milyon TL değerindeki 'nin Levanti modeli aracını kendisi kullandı.

46 yaşındaki İngiliz eski futbolcu ve şimdilerin stil ikonu David Beckham, markanın reklam yüzü olmuştu.

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