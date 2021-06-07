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'da yeni sevgilisi ile görüntülendi!

devi 'nin Türk asıllı Alman yıldızı , öncesi yaptığı kısa tatilde yeni sevgilisi ile görüntülendi. aşkı ile 'da romantik dakikalar yaşayan İlkay'ın mutluluğu objektiflere yansıdı.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 10:15
İlkay Gündoğan İtalya'da yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile görüntülendi!

ile şampiyonluğu yaşayan , öncesi çıktığı kısa tatilde yeni sevgilisi ile 'da görüntülendi. Aşk hayatındaki uzun süreli sessizliğini bozan TÜrk asıllı Alman futbolcunun, sevgilisi ile yaşadığı romantizm dolu anlar objektiflere yansıdı.

Takvim'in haberine göre; İtalyan aşkı Sara Arfaoui'nin yanına Portofino'ya giden İlkay Gündoğan, 25 yaşındaki aşkıyla geceliği 20 bin TL olan 'de görüntülendi.

Modellik kariyerinden önce 'nın ünlü televizyonlarında sunuculuk yapan 25 yaşındaki Sara Arfaoui'nin aşkını finalinin olduğu 'de tribünden desteklediği de ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan'ın güzel sevgilisiyle yansıyan mutluluk halleri de İtalyanca "" yani "Hayat güzeldir" dedirtti.

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