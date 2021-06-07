İlkay Gündoğan İtalya'da yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile görüntülendi!

Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İlkay Gündoğan, EURO 2020 öncesi çıktığı kısa tatilde yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile Portofino'da görüntülendi. Aşk hayatındaki uzun süreli sessizliğini bozan TÜrk asıllı Alman futbolcunun, İtalyan sevgilisi ile yaşadığı romantizm dolu anlar objektiflere yansıdı.

Takvim'in haberine göre; İtalyan aşkı Sara Arfaoui'nin yanına Portofino'ya giden İlkay Gündoğan, 25 yaşındaki aşkıyla geceliği 20 bin TL olan Belmond Hotel'de görüntülendi.

Modellik kariyerinden önce İtalya'nın ünlü televizyonlarında sunuculuk yapan 25 yaşındaki Sara Arfaoui'nin aşkını Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu Portekiz'de tribünden desteklediği de ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan'ın güzel sevgilisiyle yansıyan mutluluk halleri de İtalyanca "La Dolce Vita" yani "Hayat güzeldir" dedirtti.