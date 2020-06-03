6 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ülkemizde mart ayından bu yana devam eden corona virüsü ile mücadelede önemli yol alındı ve salgının yayılım hızı alınan tedbirler sonucu yavaşlatıldı. Bu sonuçla birlikte, normalleşme takvimi de açıklandı.

1 Haziran'dan itibaren birçok işletme yeniden faaliyete geçti. Öte yandan bir süredir hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Devam eden süreçte bazı büyükşehirler kapsam dışına çıkartılmıştı. Normalleşme takvimi ile birlikte vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması olacak mı merak ediyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü bakanlar kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunun da görüşüleceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.

