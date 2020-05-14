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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Ada'da son 32 yılın en zengin sporcusu !

Ada'da son 32 yılın en zengin sporcusu Lewis Hamilton!

'ta en zengin sporcular listesi açıklanırken, Formula 1 pilotu zirveye çıktı. Mercedes'in dünya şampiyonu pilotu, 224 milyon sterlinlik geliriyle efsane futbolcu 'ı geride bırakıp Ada'da son 32 yılın en zengin sporcusu oldu.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu , 'ta son 32 yılın en zengin sporcusu oldu.

tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2020 yılının en zengin sporcuları listesinde, gelirini 37 milyon sterlin artırarak toplam 224 milyon sterline çıkaran 35 yaşındaki Lewis Hamilton 1. sırada yer aldı.

BECKHAM'IN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ
Geçen yıl kasım ayında 6. dünya şampiyonluğuna ulaşan Hamilton ayrıca, araştırmanın yapıldığı son 32 yılda 200 milyon sterlinle en zengin sporcu olan 'ı da geride bıraktı.

30 YAŞ ALTINDA BALE ZİRVEDE
Öte yandan 'in Galli futbolcusu ise en zengin 30 yaş ve altı sporcular listesinde 114 milyon sterlinle başı çekti. Bale'i 107 milyon sterlinle Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ve 50 milyon sterlinle 'ın Fransız orta sahası takip etti.

  1. 14.05.2020
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