Ada'da son 32 yılın en zengin sporcusu Lewis Hamilton!
Birleşik Krallık'ta en zengin sporcular listesi açıklanırken, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton zirveye çıktı. Mercedes'in dünya şampiyonu pilotu, 224 milyon sterlinlik geliriyle efsane futbolcu David Beckham'ı geride bırakıp Ada'da son 32 yılın en zengin sporcusu oldu.
Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Birleşik Krallık'ta son 32 yılın en zengin sporcusu oldu.
Sunday Times tarafından hazırlanan Birleşik Krallık'ta 2020 yılının en zengin sporcuları listesinde, gelirini 37 milyon sterlin artırarak toplam 224 milyon sterline çıkaran 35 yaşındaki Lewis Hamilton 1. sırada yer aldı.
BECKHAM'IN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ
Geçen yıl kasım ayında 6. dünya şampiyonluğuna ulaşan Hamilton ayrıca, araştırmanın yapıldığı son 32 yılda 200 milyon sterlinle en zengin sporcu olan David Beckham'ı da geride bıraktı.
30 YAŞ ALTINDA BALE ZİRVEDE
Öte yandan Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale ise en zengin 30 yaş ve altı sporcular listesinde 114 milyon sterlinle başı çekti. Bale'i 107 milyon sterlinle Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ve 50 milyon sterlinle Manchester United'ın Fransız orta sahası Paul Pogba takip etti.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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