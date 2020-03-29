Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den büyük ihmal! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden corona virüsü etkisini göstermeye devam ediyor. Eski milli kaleci dün akşam rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Rüştü Reçber'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşi Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in corona virüsü olduğunu duyurdu.

IŞIL REÇBER AÇIKLADI

Corona virüsüne yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber dün yaptığı açıklamada;

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR" ifadelerini kullandı

RÜŞTÜ REÇBER'E CORONA VİRÜSÜNÜ EŞİ Mİ BULAŞTIRDI?

Işıl Reçber, 4 Mart'ta Amerika'ya gitti. ABD'den bir hafta önce dönen Işıl Reçber, önceki gün ise Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uymadı ve Etiler'deki güzellik merkezinde gitti. Kendi kliniğinin reklamını yaptığı paylaşımlarında "Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırıyorum" ifadelerini kullanan Işıl Reçber'e büyük tepki yağdı.

İŞTE IŞIL REÇBER'E GELEN YORUMLAR

Kendini neden izole etmedin! Virüs, Avrupa ve ABD'den gelenler yüzünden ülkemize bulaştı.

Kendinizı düşünmüyorsanız; toplum sağlığını düşünün.

Gittiğiniz yerde çalışanın bile maskesi yok. Milleti aptal mı sanıyorsunuz!

Siz güzelleşip kliniğinizin reklamını yapacaksınız diye kimseyi tehlikeye atamazsınız!

Bu da sosyetik cahillik!

Bu medyatik şımarıklar, kendilerini virüsten muhaf mı sanıyorlar acaba?

Siz güzelleşip kliniğinizin reklamını yapacaksınız diye kimseyi tehlikeye atamazsınız!

Bu da sosyetik cahillik!

Bu medyatik şımarıklar, kendilerini virüsten muhaf mı sanıyorlar acaba?