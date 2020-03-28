27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu?
Reyting sonuçları açıklandı mı ? 27 Mart reyting sonuçları gibi aramaları medyayı takip edenler sıkça aratıyor. Cuma akşamı ATV’de Hercai, Tv8’de Survivor, Star TV’de Babil yeni bölümüyle ekrana geldi. Kanal D’de Arka Sokaklar yeni bölüm yerine tekrarı yayınlandı. Kendi izledikleri dizilerin birinci olmasını isteyen vatandaşlar 27 Mart reyting sonuçları total ve ab sıralaması merak edilenler arasında. Geçtiğimiz hafta total’de Arka Sokaklar birinci, Hercai ikinci olurken Survivor sekizinci sırada yer almıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken ekrana gelen yapımlar arasında rekabet giderek artıyor. Peki 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi?
Televizyon izleyicileri reyting sonuçlarını güncel olarak takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, tv8'de Survivor, Star TV'de Babil yayınlandı. Öte yandan Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölüm yerine özet bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ekrana gelen film ve diziler arasında rekabet artarken vatandaşlar 27 Mart reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reytingleri merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 MART REYTİNG SONUÇLARI
Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde,27 Mart reyting sonuçları sıralamasına ve Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarından birinci olan yapımın hangisi olduğuna ulaşabilirsiniz.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Reyting sonuçlarında Arka Sokaklar dizisi ikinci, Hercai üçüncü olmuştu. AB grubunda ise Babil ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü oldu
TOTAL'DE SIRALAMA
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D
3 HERCAI ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D
6 ESRA EROL'DA ATV
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW
8 SURVIVOR TV8
9 SHOW ANA HABER SHOW
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
AB GRUBUNDA SIRALAMA
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 BABIL STAR
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW
4 GULDUR GULDUR SHOW (ÖZET) SHOW
5 BABIL (ÖZET) STAR
6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1
7 SURVIVOR TV8
- 28.03.2020
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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