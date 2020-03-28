27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu? - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Spor Magazin 27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart , Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu?

27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı ? reyting sonuçları gibi aramaları medyayı takip edenler sıkça aratıyor. Cuma akşamı ’de , Tv8’de Survivor, ’de Babil yeni bölümüyle ekrana geldi. Kanal D’de yerine tekrarı yayınlandı. Kendi izledikleri dizilerin birinci olmasını isteyen vatandaşlar 27 Mart reyting sonuçları total ve sıralaması merak edilenler arasında. Geçtiğimiz hafta total’de Arka Sokaklar birinci, Hercai ikinci olurken Survivor sekizinci sırada yer almıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken ekrana gelen yapımlar arasında rekabet giderek artıyor. Peki 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi yapım izlendi?

Televizyon izleyicileri reyting sonuçlarını güncel olarak takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında 'de , tv8'de Survivor, 'de Babil yayınlandı. Öte yandan Kanal D'de yerine özet bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ekrana gelen film ve diziler arasında rekabet artarken vatandaşlar reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reytingleri merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde,27 Mart reyting sonuçları sıralamasına ve Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarından birinci olan yapımın hangisi olduğuna ulaşabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Reyting sonuçlarında Arka Sokaklar dizisi ikinci, Hercai üçüncü olmuştu. grubunda ise Babil ikinci, üçüncü oldu

TOTAL'DE SIRALAMA

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 HERCAI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW

8 SURVIVOR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

AB GRUBUNDA SIRALAMA

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 BABIL STAR

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW

4 GULDUR GULDUR SHOW (ÖZET) SHOW

5 BABIL (ÖZET) STAR

6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

7 SURVIVOR TV8

  1. 28.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

27 Mart Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçları? Reytingde kim birinci oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN