Televizyon izleyicileri reyting sonuçlarını güncel olarak takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, tv8'de Survivor, Star TV'de Babil yayınlandı. Öte yandan Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölüm yerine özet bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ekrana gelen film ve diziler arasında rekabet artarken vatandaşlar 27 Mart reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reytingleri merak ediliyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mart Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde,27 Mart reyting sonuçları sıralamasına ve Hercai, Survivor, Babil reyting sonuçlarından birinci olan yapımın hangisi olduğuna ulaşabilirsiniz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Reyting sonuçlarında Arka Sokaklar dizisi ikinci, Hercai üçüncü olmuştu. AB grubunda ise Babil ikinci, Güldür Güldür Show üçüncü oldu

TOTAL'DE SIRALAMA

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 HERCAI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ARKA SOKAKLAR (ÖZET) KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW

8 SURVIVOR TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

AB GRUBUNDA SIRALAMA

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 BABIL STAR

3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW

4 GULDUR GULDUR SHOW (ÖZET) SHOW

5 BABIL (ÖZET) STAR

6 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1

7 SURVIVOR TV8