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24 Mart 2020, Salı
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de ertelenecek

Tokyo 2020 de ertelenecek

, Kovid-19 salgını nedeniyle Olimpiyatları’nın da erteleneceğini açıkladı.

() , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini söyledi. ABD basınına açıklamada bulunan Pound, oyunların salgın sebebiyle 2021'de düzenlenebileceğini belirterek, "IOC, sahip olduğu bilgiler ışığında olimpiyat oyunlarını erteleme kararı aldı. Bildiğim kadarıyla başlangıç tarihinin 24 Temmuz olmayacağı kesin. Oyunları erteleyeceğiz ve bu ertelemenin sebep olacağı problemleri çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. Olimpiyat oyunlarının bu yıl 'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyordu. Öte yandan Japonya Başbakanı Abe Şinzo da, 'yi ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi. Abe, parlamentoda yaptığı konuşmada, yapılması zor olursa sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi.
  1. 24.3.2020
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