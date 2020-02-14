Cihan Çayan Duman'dan hasta çocuklara ziyaret
Almanya’da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile KKTC'de bir futbol takımında oynayan 24 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı.
İstanbul'a geleceğini ve hasta çocukları ziyaret edeceğini duyuran gurbetçi futbolcu, takipçilerinin de desteği ile hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara 'sevgililer günü hediyesi' veren Gurbetçi futbolcu, Almanya'da yeni futbol takım ile görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a gelip çocukları ziyaret ettiğini söyledi. GOP Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Avni Atay ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Okumuş, bu anlamlı ziyaret karşısında 'Gördükleri tedavinin yanı sıra sevginin iyileştirici gücü onlara moral kattı' diyerek genç futbolcuya teşekkür ettiler.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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