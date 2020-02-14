Cihan Çayan Duman'dan hasta çocuklara ziyaret - Son dakika Spor Magazin haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Cihan Çayan Duman'dan hasta çocuklara ziyaret

Cihan Çayan Duman'dan hasta çocuklara ziyaret

’da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile 'de bir takımında oynayan 24 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı.

'a geleceğini ve hasta çocukları ziyaret edeceğini duyuran gurbetçi futbolcu, takipçilerinin de desteği ile hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara ' hediyesi' veren Gurbetçi futbolcu, 'da yeni takım ile görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a gelip çocukları ziyaret ettiğini söyledi. GOP Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Avni Atay ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Okumuş, bu anlamlı ziyaret karşısında 'Gördükleri tedavinin yanı sıra sevginin iyileştirici gücü onlara moral kattı' diyerek genç futbolcuya teşekkür ettiler.

  1. 14.02.2020
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