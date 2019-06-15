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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, 'de eğlendi

Milli futbolcular Cengiz ve Çağlar, Çeşme'de eğlendi

İzmir'in ilçesine tatile gelen milli futbolcular ve , bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi.

İtalya Seri A takımlarından Roma'nın yıldızı ile takımlarından Leicester City FC'nin yıldız oyuncusu , tatil için 'yi seçen futbolcular kervanına katıldı. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından futbolcular, soluğu Çeşme'de aldı.

Alaçatı Köyiçi'ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat içeride kaldı. Saat 01.30 sıralarında mekandan ayrılan 2 futbolcunun, 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı.

DHA muhabirinin "Görüş alabilir miyiz" yönündeki sorusuna Söyüncü, "Abi iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Daha buradayız" yanıtını verdi. Ünder ise kendisine gül satmaya çalışanların arasından sessizce geçerek, otoparktaki aracının yanına gitti.

İşte Cengiz ve Çağlar'ın mekan çıkışı görüntüleri:

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 15:39
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