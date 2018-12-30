Bir yıl böyle geçti! İşte 2018'e damga vuran olaylar
Süper Lig’de Galatasaray, zaferini ilan etti. Vakıfbank; lig, Avrupa ve dünyada tarihe geçti. Ramil Guliyev, Avrupa’nın zirvesindeydi. Ampute Milli Takımı da dünya ikinciliğini elde etti. Fenerbahçe'de 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım gitti, Ali Koç geldi. Galatasaraylı kadın basketbolcular, Avrupa'da kupa kaldırdı. Cumhurbaşkanlığı Kupası ise Anadolu Efes ile Hatay'ın müzesine gitti.
l OCAK l
6 Ocak: Cenk Tosun, Everton'A transfer oldu.
15 Ocak: Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı 1.5 yıllığına kiraladı.
20 Ocak: G.Saray'da Dursun Özbek'in yerine Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturdu.
20 Ocak: Milli tekvandocu İrem Yaman, altın madalya kazandı.
l ŞUBAT l
1 Şubat: Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi.
1 Şubat: Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.
3 Şubat: Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye birinci oldu.
4 Şubat: 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 16 madalya kazandı.
5 Şubat: Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.
5 Şubat: Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, spordan 1 yıl men edildi.
11 Şubat: Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü almayı başardı.
25 Şubat: Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.
l MART l
4 Mart: Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti.
4 Mart: Türkiye, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.
4 Mart: Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
6 Mart: Türkiye Yıldız Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
9 Mart: Milli eskrimci Aylin Çakır, bronz madalya kazandı.
12 Mart: Yunanistan'da, PAOK-AEK maçındaki olaylar nedeniyle futbola ara verildi.
14 Mart: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elendi.
14 Mart: Bornova Beckerspor, Kadınlar Basketbol Ligi'nden çıkarıldı.
18 Mart: Milli tenisçi Başak Eraydın, İtalya'da şampiyonluğa ulaştı.
24 Mart: Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.
27 Mart: Yunanistan hükümeti, futbola ara verilmesi kararını askıya aldı.
29 Mart: Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda düdük çalacağı duyuruldu.
30 Mart: Arnavutluk ekibi Skenderbeu, şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl Avrupa'dan men cezası aldı.
l NİSAN l
1 Nisan: PSG, Fransa Lig Kupası şampiyonu oldu.
1 Nisan: Anthony Joshua, Joseph Parker'ı puanla yenerek ağır sıklet kemerininde de sahibi oldu.
1 Nisan: Beşiktaş Hentbol Takımı, üst üste 10. kez şampiyon oldu.
4 Nisan: Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarih yazdı.
7 Nisan: Le Havre'nin 18 yaşındaki oyuncusu Diop hayatını kaybetti.
7 Nisan: Almanya'da Bayern Münih, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.
8 Nisan: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.
9 Nisan: Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank oldu.
10 Nisan: Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
13 Nisan: Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
15 Nisan: İngiltere'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.
15 Nisan: Fransa'da PSG, şampiyon oldu.
17 Nisan: A Milli Erkek Voleybol Takım'da antrenörlüğe Nedim Özbey geldi.
18 Nisan: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
19 Nisan: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi.
23 Nisan: Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülü, Liverpool'lu Salah kazandı.
24 Nisan: UEFA, Panathinaikos'u 3 yıl Avrupa kupalarından men etti.
26 Nisan: VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin şampiyonu oldu.
26 Nisan: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına çıkmayacağını açıkladı.
28 Nisan: Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi. l 29 Nisan: İspanya'da, Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.
l MAYIS l
1 Mayıs: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, altın kazandı.
3 Mayıs: Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final maçına çıkmadı.
5 Mayıs: Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 3.'sü oldu.
6 Mayıs: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
6 Mayıs: Milli güreşçi Taha Akgül ve Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.
10 Mayıs: Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
10 Mayıs: Arda Turan, 16 maç ceza aldı.
12 Mayıs: Gençlerbirliği, Süper Lig'den düştü.
12 Mayıs: Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez zirveye çıktı ve aktif spor kariyerini noktaladı.
13 Mayıs: Milli karateci Serap Özçelik ile Burak Uygur ve erkek kumite takımı Avrupa şampiyonu oldu.
16 Mayıs: Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere uzandı.
19 Mayıs: Galatasaray, Süper Lig'de zaferini ilan etti.
20 Mayıs: Fenerbahçe Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.
21 Mayıs: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde şampiyonluğa uzandı.
24 Mayıs: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi final maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'na verdi.
26 Mayıs: G.Saray'da Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.
26 Mayıs: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, üst üste 3. kez şampiyon oldu.
27 Mayıs: Bursaspor'da Ali Ay, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.
31 Mayıs: Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden ayrıldı.
l HAZİRAN l
3 Haziran: Ali Koç, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışından zaferle ayrıldı.
7 Haziran: Fenerbahçe, sportif direktörlük görevi için Comolli anlaştı.
8 Haziran: Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya ikincisi oldu.
9 Haziran: Fransa Açık Kadınlar'da kazanan Rumen raket Simona Halep oldu.
10 Haziran: Türkiye, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda 16 madalya ile şampiyon oldu.
10 Haziran: İspanyol raket Rafael Nadal, Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.
11 Haziran: Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı.
13 Haziran: Fenerbahçe Basketbol Takımı, ligde şampiyonluğa uzandı.
14 Haziran: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Ligi'nde bronz madalya elde etti.
18 Haziran: Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.
20 Haziran: Milli futbolcu Halil Altıntop, futbol kariyerine nokta koydu.
22 Haziran: Fenerbahçe Phillip Cocu'yla anlaştı.
27 Haziran: Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, sezonu şampiyon tamamladı.
l TEMMUZ l
1 Temmuz: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi'nde gümüş madalya kazandı.
1 Temmuz: 92. Gazi Koşusu'nu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" kazandı.
1 Temmuz: Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları'nda 31 alltın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya aldı.
2 Temmuz: LeBron James, LA Lakers'a imza attı.
5 Temmuz: UEFA, büyük turnuvalarda 4'üncü oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdiğini duyurdu.
5 Temmuz: Türkiye Futbol Federasyonu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdi.
6 Temmuz: PSG, Buffon'u kadrosuna kattı.
9 Temmuz: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.
10 Temmuz: Cristiano Ronaldo, 100 milyon euro'ya Juventus'a transfer oldu.
11 Temmuz: Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını yönetti.
14 Temmuz: Wimbledon Kadınlar'da Kerber, mutlu sona ulaştı.
14 Temmuz: Dünya Kupası'nda Belçika, üçüncü oldu.
15 Temmuz: Wimbledon Gençler'de Yankı Erel şampiyonluk yaşayan ilk Türk Tenisçi oldu.
15 Temmuz: 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Orhan Okulu kazandı.
15 Temmuz: Wimbledon tek erkekler'de Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.
15 Temmuz: Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı.
22 Temmuz: Mesut Özil, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.
l AĞUSTOS l
4 Ağustos: Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu.
5 Ağustos: G.Saray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçında, VAR sistemi ilk kez uygulandı.
5 Ağustos: Akhisarspor, G.Saray'ı geçerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
12 Ağustos: İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş kazandı.
13 Ağustos: Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya topladı.
15 Ağustos: UEFA Süper Kupa'yı Atletico Madrid kazandı.
18 Ağustos: G.Saraylı Hakan Balta, futbolu bıraktı.
26 Ağustos: Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda 12 kez kürsüye çıktı.
l EYLÜL l
1 Eylül: Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.
8 Eylül: Beşiktaş Hentbol Takımı, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
10 Eylül: A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç'i 3-2 yendi.
16 Eylül: Fikret Orman, bir kez daha Beşiktaş başkanı seçildi.
23 Eylül: Milli judocu Vedat Albayrak, dünya 3.'sü oldu.
24 Eylül: Modric, FIFA yılın futbolcusu seçildi.
26 Eylül: Milli judocu Kayra Sayit, dünya 3.'sü oldu.
27 Eylül: EURO 2024'ün ev sahipliği Almanya'ya verildi.
30 Eylül: 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD şampiyon oldu.
30 Eylül: Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya, kupayı kazandı.
l EKİM l
2 Ekim: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli oldu.
2 Ekim: Trabzonspor, Basketbol Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.
3 Ekim: Erkekler basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı.
5 Ekim: Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.
9 Ekim: Erkekler voleybolda Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı.
10 Ekim: Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay kaldırdı.
14 Ekim: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu İspanyol Reverter kazandı.
27 Ekim: Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı.
28 Ekim: Fenerbahçe, başırısız sonuçlar sonrasında Cocu'yu gönderdi.
31 Ekim: Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı'nın oldu.
l KASIM l
5 Kasım: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ikinci oldu.
11 Kasım: Vodafone İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kimutai, kadınlarda Chepngetich kazandı.
17 Kasım: Uluslar Ligi'nde İsveç'e yenilen Türkiye, B'den C Ligi'ne düştü.
18 Kasım: Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
l ARALIK l
2 Aralık: A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.
3 Aralık: Ballon d'Or Ödülü'nü, Real Madrid'li Luka Modric kazandı.
6 Aralık: Balkan Atletizm Federasyonları Birliği yılın erkek atleti ödülünü Ramil Guliyev'e verdi.
7 Aralık: Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
9 Aralık: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.
9 Aralık: Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 kez üst üste zirveye çıktı.
13 Aralık: Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.
18 Aralık: Messi, Altın Ayakkabı ödülünü aldı.
18 Aralık: Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.
- 30.12.2018
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Bir yıl böyle geçti! İşte 2018'e damga vuran olaylar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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