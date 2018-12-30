l OCAK l

6 Ocak: Cenk Tosun, Everton'A transfer oldu.

15 Ocak: Başakşehir, Barcelona'dan Arda Turan'ı 1.5 yıllığına kiraladı.

20 Ocak: G.Saray'da Dursun Özbek'in yerine Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturdu.

20 Ocak: Milli tekvandocu İrem Yaman, altın madalya kazandı.

l ŞUBAT l

1 Şubat: Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi.

1 Şubat: Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Spor Toto oldu.

3 Şubat: Ampute Futbol Fano Cup Turnuvasını'nda Türkiye birinci oldu.

4 Şubat: 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 16 madalya kazandı.

5 Şubat: Super Bowl'da Philadelphia Eagles mutlu sona ulaştı.

5 Şubat: Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, spordan 1 yıl men edildi.

11 Şubat: Lewandowski, üst üste 7. kez "Yılın Polonyalı Futbolcusu" ödülünü almayı başardı.

25 Şubat: Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

l MART l

4 Mart: Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti.

4 Mart: Türkiye, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

4 Mart: Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

6 Mart: Türkiye Yıldız Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

9 Mart: Milli eskrimci Aylin Çakır, bronz madalya kazandı.

12 Mart: Yunanistan'da, PAOK-AEK maçındaki olaylar nedeniyle futbola ara verildi.

14 Mart: Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elendi.

14 Mart: Bornova Beckerspor, Kadınlar Basketbol Ligi'nden çıkarıldı.

18 Mart: Milli tenisçi Başak Eraydın, İtalya'da şampiyonluğa ulaştı.

24 Mart: Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

27 Mart: Yunanistan hükümeti, futbola ara verilmesi kararını askıya aldı.

29 Mart: Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda düdük çalacağı duyuruldu.

30 Mart: Arnavutluk ekibi Skenderbeu, şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl Avrupa'dan men cezası aldı.

l NİSAN l

1 Nisan: PSG, Fransa Lig Kupası şampiyonu oldu.

1 Nisan: Anthony Joshua, Joseph Parker'ı puanla yenerek ağır sıklet kemerininde de sahibi oldu.

1 Nisan: Beşiktaş Hentbol Takımı, üst üste 10. kez şampiyon oldu.

4 Nisan: Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarih yazdı.

7 Nisan: Le Havre'nin 18 yaşındaki oyuncusu Diop hayatını kaybetti.

7 Nisan: Almanya'da Bayern Münih, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

8 Nisan: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığa seçildi.

9 Nisan: Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank oldu.

10 Nisan: Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

13 Nisan: Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.

15 Nisan: İngiltere'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.

15 Nisan: Fransa'da PSG, şampiyon oldu.

17 Nisan: A Milli Erkek Voleybol Takım'da antrenörlüğe Nedim Özbey geldi.

18 Nisan: Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

19 Nisan: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi.

23 Nisan: Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülü, Liverpool'lu Salah kazandı.

24 Nisan: UEFA, Panathinaikos'u 3 yıl Avrupa kupalarından men etti.

26 Nisan: VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin şampiyonu oldu.

26 Nisan: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına çıkmayacağını açıkladı.

28 Nisan: Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e yükseldi. l 29 Nisan: İspanya'da, Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

l MAYIS l

1 Mayıs: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, altın kazandı.

3 Mayıs: Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final maçına çıkmadı.

5 Mayıs: Milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 3.'sü oldu.

6 Mayıs: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

6 Mayıs: Milli güreşçi Taha Akgül ve Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

10 Mayıs: Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

10 Mayıs: Arda Turan, 16 maç ceza aldı.

12 Mayıs: Gençlerbirliği, Süper Lig'den düştü.

12 Mayıs: Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez zirveye çıktı ve aktif spor kariyerini noktaladı.

13 Mayıs: Milli karateci Serap Özçelik ile Burak Uygur ve erkek kumite takımı Avrupa şampiyonu oldu.

16 Mayıs: Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere uzandı.

19 Mayıs: Galatasaray, Süper Lig'de zaferini ilan etti.

20 Mayıs: Fenerbahçe Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.

21 Mayıs: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ligde şampiyonluğa uzandı.

24 Mayıs: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi final maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'na verdi.

26 Mayıs: G.Saray'da Mustafa Cengiz, yeniden başkanlığa seçildi.

26 Mayıs: Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, üst üste 3. kez şampiyon oldu.

27 Mayıs: Bursaspor'da Ali Ay, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

31 Mayıs: Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden ayrıldı.

l HAZİRAN l

3 Haziran: Ali Koç, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışından zaferle ayrıldı.

7 Haziran: Fenerbahçe, sportif direktörlük görevi için Comolli anlaştı.

8 Haziran: Kadın Golbol Milli Takımı, Dünya ikincisi oldu.

9 Haziran: Fransa Açık Kadınlar'da kazanan Rumen raket Simona Halep oldu.

10 Haziran: Türkiye, Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda 16 madalya ile şampiyon oldu.

10 Haziran: İspanyol raket Rafael Nadal, Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.

11 Haziran: Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı.

13 Haziran: Fenerbahçe Basketbol Takımı, ligde şampiyonluğa uzandı.

14 Haziran: A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Ligi'nde bronz madalya elde etti.

18 Haziran: Semih Saygıner, Belçika'da yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

20 Haziran: Milli futbolcu Halil Altıntop, futbol kariyerine nokta koydu.

22 Haziran: Fenerbahçe Phillip Cocu'yla anlaştı.

27 Haziran: Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, sezonu şampiyon tamamladı.

l TEMMUZ l

1 Temmuz: A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi'nde gümüş madalya kazandı.

1 Temmuz: 92. Gazi Koşusu'nu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Hep Beraber" kazandı.

1 Temmuz: Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları'nda 31 alltın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya aldı.

2 Temmuz: LeBron James, LA Lakers'a imza attı.

5 Temmuz: UEFA, büyük turnuvalarda 4'üncü oyuncu değişikliği yapma hakkı getirdiğini duyurdu.

5 Temmuz: Türkiye Futbol Federasyonu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verdi.

6 Temmuz: PSG, Buffon'u kadrosuna kattı.

9 Temmuz: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu.

10 Temmuz: Cristiano Ronaldo, 100 milyon euro'ya Juventus'a transfer oldu.

11 Temmuz: Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final maçını yönetti.

14 Temmuz: Wimbledon Kadınlar'da Kerber, mutlu sona ulaştı.

14 Temmuz: Dünya Kupası'nda Belçika, üçüncü oldu.

15 Temmuz: Wimbledon Gençler'de Yankı Erel şampiyonluk yaşayan ilk Türk Tenisçi oldu.

15 Temmuz: 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Orhan Okulu kazandı.

15 Temmuz: Wimbledon tek erkekler'de Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.

15 Temmuz: Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, şampiyonluğa ulaştı.

22 Temmuz: Mesut Özil, ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

l AĞUSTOS l

4 Ağustos: Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu.

5 Ağustos: G.Saray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa maçında, VAR sistemi ilk kez uygulandı.

5 Ağustos: Akhisarspor, G.Saray'ı geçerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

12 Ağustos: İbrahim Çolak, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş kazandı.

13 Ağustos: Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya topladı.

15 Ağustos: UEFA Süper Kupa'yı Atletico Madrid kazandı.

18 Ağustos: G.Saraylı Hakan Balta, futbolu bıraktı.

26 Ağustos: Milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'nda 12 kez kürsüye çıktı.

l EYLÜL l

1 Eylül: Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

8 Eylül: Beşiktaş Hentbol Takımı, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

10 Eylül: A Milli Takım, 2-0 geriye düştüğü maçta İsveç'i 3-2 yendi.

16 Eylül: Fikret Orman, bir kez daha Beşiktaş başkanı seçildi.

23 Eylül: Milli judocu Vedat Albayrak, dünya 3.'sü oldu.

24 Eylül: Modric, FIFA yılın futbolcusu seçildi.

26 Eylül: Milli judocu Kayra Sayit, dünya 3.'sü oldu.

27 Eylül: EURO 2024'ün ev sahipliği Almanya'ya verildi.

30 Eylül: 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD şampiyon oldu.

30 Eylül: Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya, kupayı kazandı.

l EKİM l

2 Ekim: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli oldu.

2 Ekim: Trabzonspor, Basketbol Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.

3 Ekim: Erkekler basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes kazandı.

5 Ekim: Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.

9 Ekim: Erkekler voleybolda Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı.

10 Ekim: Kadınlar basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Hatay kaldırdı.

14 Ekim: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu İspanyol Reverter kazandı.

27 Ekim: Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı.

28 Ekim: Fenerbahçe, başırısız sonuçlar sonrasında Cocu'yu gönderdi.

31 Ekim: Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası Eczacıbaşı'nın oldu.

l KASIM l

5 Kasım: Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

11 Kasım: Vodafone İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kimutai, kadınlarda Chepngetich kazandı.

17 Kasım: Uluslar Ligi'nde İsveç'e yenilen Türkiye, B'den C Ligi'ne düştü.

18 Kasım: Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

l ARALIK l

2 Aralık: A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'de Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

3 Aralık: Ballon d'Or Ödülü'nü, Real Madrid'li Luka Modric kazandı.

6 Aralık: Balkan Atletizm Federasyonları Birliği yılın erkek atleti ödülünü Ramil Guliyev'e verdi.

7 Aralık: Galatasaray Kadın Judo Takımı, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

9 Aralık: Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.

9 Aralık: Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 kez üst üste zirveye çıktı.

13 Aralık: Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

18 Aralık: Messi, Altın Ayakkabı ödülünü aldı.

18 Aralık: Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı.