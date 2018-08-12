Tottenham Hotspur ve İngiltere Milli Takımı'nın genç yıldızı Dele Alli'nin, İngiltere'nin ünlü TV yıldızlarından Katie Price ile görüntülü konuşurken güzel yıldızın kocasına yakalandığı ortaya çıktı.

İngiliz Sun gazetesine konuşan 31 yaşındaki dansçı Kieran Hayler, 40 yaşındaki eşi ünlü TV yıldızı Katie Price'ı yatakta Dele Alli ile görüntülü konuşma yaparken yakaladığını itiraf etti.

"ARALARINDA BİR ŞEY OLMADIĞINDAN EMİNİM!"

Daha sonrasında da eşi uyurken Dele Alli'nin telefonla aradığını ve kendisinin cevap verdiğini anlatan 31 yaşındaki dansçı; "Telefonu açtığında karşısında beni görünce şoke oldu ve bir anda telefonun kamerasını kapattı." şeklinde sözlerine devam ettiği.

Eşi ile İngiliz futbolcu arasında herhangi bir şey yaşanmadığını da sözlerine ekleyen Hayler; "Birbirlerini tanıdıklarını dahi bilmiyordum. Aralarında bir şey olmadığından eminim." diyerek sözlerini noktaladı.

"KATIE, FUTBOLCULARA KARŞI SEMPATİ BESLİYOR"

İngiliz Sun gazetesinin ulaştığı Katie Price'ın yakın bir arkadaşı ise; "Katie'nin futbolculara karşı oldum olası sempatisi olmuştur. Zaten daha öncede İrlandalı futbolcu Shane Duffy ile bir ilişkisi olmuştu." şeklinde açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki İngiliz futbolcu Dele Alli ise şu sıralar ünlü model Ruby Mae ile beraber.