Sivasspor seriyi bozmadı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Sivasspor seriyi bozmadı

    Sivasspor seriyi bozmadı

    'in 27. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup eden iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

    Ligin 15. haftasında evinde 'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

    Bu sezon Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı son 6 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, 'u 3-2, ve 'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1, ile 2-2 berabere kaldı.

    Ligin 27. haftasında dün de 'u 1-0 mağlup eden iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

    Sivas ekibi, ligde evindeki son yenilgisini 13. haftada karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı.

    Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 27 puan topladı. Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırdı, kalesinde 16 gol gördü.

    BİFOUMA 6. GOLÜNE İMZA ATTI
    Demir Grup Sivasspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

    Karşılaşmanın 47. dakikasında Kardemir Karabükspor ağlarını havalandırılan Bifouma, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

    Bifouma, bu sezon Osmanlıspor (2), Kasımpaşa, ve Aytemiz karşılaşmalarında gol atma başarısı göstermişti.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:16
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