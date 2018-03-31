Sivasspor seriyi bozmadı

Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı son 6 maçta Medipol Başakşehir'i 1-0, Osmanlıspor'u 3-2, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 27. haftasında dün de Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Sivas ekibi, ligde evindeki son yenilgisini 13. haftada Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 27 puan topladı. Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırdı, kalesinde 16 gol gördü.

BİFOUMA 6. GOLÜNE İMZA ATTI

Demir Grup Sivasspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Kardemir Karabükspor ağlarını havalandırılan Bifouma, sergilediği futbolla da beğeni topladı.

Bifouma, bu sezon Osmanlıspor (2), Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol atma başarısı göstermişti.