Tarihi konuşma! Karar verildi
Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 yenilince oyunculara sert tepki veren yönetici Önder Fırat ile locada tartışan Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'ın desteklediği ortaya çıktı.
YÖNETİCİ FIRAT'TAN OYUNCULARA TEPKİ GELİNCE...
Kadıköy'de 4 Mart'ta oynanan Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu'ndaki bir locada da ilginç bir tartışma yaşanıyordu. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:58
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Onur Kıvrak özel çalışıyor
Toplam 5
Yorum
koçbey Onur'un degajları hiç iyi değil.Top zor geçiyor orta alanı.Topu oyuna sokma konusunda sıkıntıları var yan top zaafına hiç değinmiyorum bile
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 7
Yorum
Mert Böyle dik kafalı ve sabit fikirli olursan daha çok takım değiştirirsin.
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İstikrarın adı Yusuf Yazıcı
Toplam 1
Yorum
Mustafaerdem61 Yusuf Yazıcı, eğer hayal gücünü kullanıp, oynadığın futbolu sanat haline getirirsen seyrine doyum olmayan bir futbolcu olursun.
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