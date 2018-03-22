Tarihi konuşma! Karar verildi – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Tarihi konuşma! Karar verildi

    Tarihi konuşma! Karar verildi

    Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 yenilince oyunculara sert tepki veren yönetici Önder Fırat ile locada tartışan Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'ın desteklediği ortaya çıktı.

    YÖNETİCİ FIRAT'TAN OYUNCULARA TEPKİ GELİNCE...
    Kadıköy'de 4 Mart'ta oynanan Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu'ndaki bir locada da ilginç bir tartışma yaşanıyordu. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:58
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