Tarihi konuşma! Karar verildi

Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 yenilince oyunculara sert tepki veren yönetici Önder Fırat ile locada tartışan Volkan Demirel'e Aykut Kocaman'ın desteklediği ortaya çıktı.



YÖNETİCİ FIRAT'TAN OYUNCULARA TEPKİ GELİNCE...

Kadıköy'de 4 Mart'ta oynanan Spor Toto Süper Lig maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisar'a 3-2 kaybettiğinde Ülker Stadyumu'ndaki bir locada da ilginç bir tartışma yaşanıyordu. Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat, Beşiktaş derbisinden sonra bir yenilgi daha alınınca sahadaki sarı lacivertli oyunculara sert tepkiler gösterdi.