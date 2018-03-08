Hangi dünya yıldızısın?
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:11
-
"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 27
Yorum
klaus Q7'yi savunmakla katili savunmak arasında fark yoktur.
-
Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
forever1903 10 macta 6 puan kapatilir bence dogru, ama önündeki 3 mactan fener en iyi ihtimal ile 4 puan cikarir, yani unutun o isi, 4 yildiz baska baha
-
Daha bitmedi
Toplam 28
Yorum
klaus beşiktaş maçinda volkan, hakemin atması için adeta tam gün mesai yaparken, sen(aykut)kulübede elin çenende oturuyordun.aksini söylersen ....
Hangi dünya yıldızısın? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.