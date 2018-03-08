Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket

    Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket

    Saint-Germain'in 'i sahasında ağırladığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 'in bir pozisyonda yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde , erken final niteleğindeki eşleşmede 3-1'in rövanşında konuk olduğu Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başarırken karşılaşmaya damga vuran olayların birinde başrollerde ile yer aldı.

    Bir serbest vuruş pozisyonu sırasında Cristiano Ronaldo'yu marke etmeye çalışan Brezilyalı yıldız savunmacı önce eliyle burnunu iyice bir sildi, sonra da olaydan habersiz bir şekilde markajdan kurtulmak için çabalayan Ronaldo'nun sağ koluna sürdü.

    Portekizli yıldız hareketi farketmezken o anlar kameralara takıldı.



    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:05
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