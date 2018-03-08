Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket
Paris Saint-Germain'in Real Madrid'i sahasında ağırladığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Dani Alves'in bir pozisyonda yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, erken final niteleğindeki eşleşmede 3-1'in rövanşında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başarırken karşılaşmaya damga vuran olayların birinde başrollerde Dani Alves ile Cristiano Ronaldo yer aldı.
Bir serbest vuruş pozisyonu sırasında Cristiano Ronaldo'yu marke etmeye çalışan Brezilyalı yıldız savunmacı önce eliyle burnunu iyice bir sildi, sonra da olaydan habersiz bir şekilde markajdan kurtulmak için çabalayan Ronaldo'nun sağ koluna sürdü.
Portekizli yıldız hareketi farketmezken o anlar kameralara takıldı.
Real Madrid'in turu geçtiği Şampiyonlar Ligi maçında gözlerden kaçan o an... Dani Alves önce burnunu siliyor, sonra elini Ronaldo'nun koluna sürüyor... ?? pic.twitter.com/HFvHXSXchn— Fotomaç (@fotomac) 8 Mart 2018
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:05
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Volkan sen limitini doldurdun, artık bizim bile sana sabrımız kalmadı,bıktık saçma sapan haraketlerinden.
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
HB Bu yaşa geldin sahada acemi oğlanlar gibi onunla bununla dalaşıyorsun, sakin kalmayı beceremiyorsun özrüne ancak yarım devre sadık kalırsın
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 19
Yorum
iceman adam 30 milyonluk camiadan özür dileyeceği yerde Aykut hocasından dilemiş. Aziz, Aykut ve sen umarım defolup gidersiniz.
Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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