Alves'ten Ronaldo'ya çirkin hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, erken final niteleğindeki eşleşmede 3-1'in rövanşında konuk olduğu Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başarırken karşılaşmaya damga vuran olayların birinde başrollerde Dani Alves ile Cristiano Ronaldo yer aldı.

Bir serbest vuruş pozisyonu sırasında Cristiano Ronaldo'yu marke etmeye çalışan Brezilyalı yıldız savunmacı önce eliyle burnunu iyice bir sildi, sonra da olaydan habersiz bir şekilde markajdan kurtulmak için çabalayan Ronaldo'nun sağ koluna sürdü.

Portekizli yıldız hareketi farketmezken o anlar kameralara takıldı.



