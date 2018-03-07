Araba hastası Sterling – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    hastası

    Araba hastası Sterling

    Manchester City'nin gösteriş düşkünü futbolcusu Raheem Sterling'in önüne geçemediği bir bağımlılığı var: Arabalar.

    Haftalık 180 bin pound ücret alan Sterling, bu paranın bir kısmını kendisine adeta bir araba filosu kurmaya harcamış.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:25
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