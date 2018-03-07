Manchester City'nin gösteriş düşkünü futbolcusu Raheem Sterling'in önüne geçemediği bir bağımlılığı var: Arabalar.
Haftalık 180 bin pound ücret alan Sterling, bu paranın bir kısmını kendisine adeta bir araba filosu kurmaya harcamış.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:25
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''İyi ki Fenerbahçe'ye gitmemişim''
Toplam 6
Yorum
İyiki FB seni almamış İyiki FB ye gitmedim diyorsun daha paralarını maaşini alamıyorsun iyiki FB seni almamış
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
Güven Yaptığın hatalar FB şampyonluğuna mal olduyor 4 yaşında bir çocuk senin yaptığın hataları yapmaz kendine gel bir an önce
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'Hepimiz hata yaptık'
Toplam 4
Yorum
dadaş yönetimin suçu hoca seçerken çalıştırdığı takımları nasıl oynatır galibiyet sayısı gol sayısı oyuncularla ilişkisi başarıları ararsın
Araba hastası Sterling haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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