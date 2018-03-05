Annesi sokakta dondu – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Annesi sokakta dondu

    Annesi sokakta dondu
    İngiltere'de ilginç olay... Ayda 30 bin pound (158 bin TL) kazanan 'in 20 yaşındaki oyuncusu Jule Niles'in annesi sokakta yaşıyor. Bu duruma isyan eden anne Niles "Oğlum sadece 2 haftalık maaşıyla bana ev alabilirdi. Oysa sokakta yaşıyorum. Geceleri donuyorum. Yaşadıklarım korkunç" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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