Mustafa Denizli'ye sahtecilik davası!

İddianamede 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen şüpheli Mustafa Denizli ile bankacı Elif Ö.'nün, 7 yıl önce bankaya teminat olarak gösterilen kızı ile damadının oturduğu Ulus'taki taşınmazla ilgili muvafakatnamedeki imzanın Evin Elçi Denizli'ye ait olmadığı öne sürüldü. Şüpheli Mustafa Denizli, "Belge sehpanın üzerinde duruyordu. Eşimin yerine imza atmış olabilirim. Bankaya gittim. Ancak kesinlikle işleme koyulmamasını istedim" dedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya göre 7 yıl önce Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz ile damadı Hüseyin Abdullah Burnaz bazı ekonomik sorunlar yaşıyordu. Mustafa Denizli de kızına aldığı Ortaköy'deki daireyi bankaya teminat olarak göstermek istedi. Ancak Mustafa Denizli yasaya göre o tarihte banka lehine ipotek tesis ettirebilmesi için evli olduğu eşi Evin Elçi Denizli'nin yazılı iznini alması gerekiyordu.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

Mustafa Denizli eşinin de imzaladığı iddia edilen muvafakatnameyi bankaya sundu. Banka yetkilisi Elif Ö.'de 'Bu imzalar huzurumda alınmıştır' şeklinde şerh vererek belgeyi tasdik etti. Ancak Evin Elçi Denizli daha sonra bu durumdan haberdar oldu ve savcılığa şikayette bulundu. Müşteki Evin Elçi Denizli şikayetinde hiçbir muvafakatnameye imza atmadığını belirtti.

Bilirkişi incelemesinde belge üzerindeki Mustafa Denizli ile Elif Ö.'nün imzalarının kendilerine ait olduğu, ancak Evin Elçi Denizli'nin imzasının kendisine ait olmadığı ve sahte imzanın kim tarafından atıldığının tespit edilemediği belirtildi.







SAHTE BELGEYİ BANKAYA VERDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Mustafa Denizli, "Eşimle 2010'da evlendik. Kızımla damadım yaklaşık 350 bin lira civarında dolandırıldıklarını, evlerine ve iş yerlerine haciz tehdidi altında yaşadıklarını söylediler. Ben de bu parayı kızıma vereyim deyince kocasının bunu kabul etmeyeceğini, bana bankadan kredi çekmek için kefil olup olamayacağımı sordu. Ben de kefil oldum. Ortaköy Ulus'taki kızımın ve damadımın oturduğu ev bana aitti. Kızım evi ipotek ettirmemi istedi. Ben de muvafakat belgesini ve imzasını almak için eşime durumu anlattım. Eşim 'Ben Selin'e yardımcı olmam' deyince aramızda tartışma çıktı. Belge sehpanın üzerinde duruyordu. Nasıl imzalı hale geldiğini hatırlamıyorum. Ancak eşimin yerine imza atmış olabilirim. Bankaya gittim. Ancak kesinlikle işleme koyulmamasını istedim. Kızım da ipotek yapıldı, benim blokem çözüldü olarak bildiği için gelip bana teşekkür etti. Halbuki eve ipotek konulmadı. Bu belge tapuya verilmemiştir. Kızımın huzuru bozulmasın diye bu durumu kendisinden sakladım. Aradan 5-6 yıl geçtikten sonra eşimin ağabeyi beni darp ettiğinden hem boşanma hem yaralama davası açılınca eşim bu sefer böyle bir şikayette bulunmuştur. Eve ipotek yapılmamıştır. Bir baba olarak kızımın huzurunu sağlamak ve ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım" diyerek suçlamaları reddetti.

İddianamede Mustafa Denizli'nin bankaya teminat olarak göstermek istediği taşınmazla ilgili eşi adına sahte imzalı belgeyi ibraz ettiği, bankacı Elif Ö.'nün de imzalar huzurunda atılmamış olmasına rağmen bu yönde şerh verip imzalamak suretiyle sahte imzalı muvafakatnameyi yasal olarak geçerli hale getirdiği öne sürüldü.



Ali OKTAY / SABAH