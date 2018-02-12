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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan 'a destek!

    Neymar'dan Boluspor'a destek!

    Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, takım kaptanı 'un arkadaşı yıldız futbolcu 'ın, düzenledikleri piyangoya 5 bin bilet alarak destek olduğunu bildirdi.

    Spor Toto 1. Lig ekibi 'un Brezilyalı futbolcusu , geçen hafta doğum gününü kutlayan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu 'ın davetlisi olarak Fransa'ya gitti.

    Birçok dünya yıldızının bulunduğu davette Andre Santos'un yanında götürdüğü Boluspor Piyangosu biletlerinden 5 bin adet alan Neymar, kulübe 75 bin lira destek oldu.

    Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta çekilişi yapılacak piyangonun biletlerinin satışının devam ettiğini ancak biletlere çok rağbet olmadığını söyledi.



    Bu konuda teknik heyet ve futbolcuların da katkı sağladığını aktaran Çarıkçı, "Teknik heyet ve futbolcularımız da bu biletlerden alacak. Takım kaptanımız Santos, 5 bin bileti Fransa'ya götürdü. En iyi arkadaşı Neymar'a 5 bin bilet verdi. Biletlerimiz dünya yıldızları tarafından rağbet görüyor. Brezilyalı kaptan Andre Santos'un arkadaşı Neymar, 75 bin lira değerindeki 5 bin adet Boluspor Piyangosu bileti alarak kulübe destek oldu." diye konuştu.

    Çarıkçı, burada amacın Boluspor'a katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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