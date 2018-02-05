Neymar'ın doğum gününe ünlü akını...
Rekor ücretle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar, 26. yaşına girdi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
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2.1 milyon € çöpe gitti
Toplam 2
Yorum
GFB bjk bosuna almaktan vazgeçmemiş bu adami. Yine yedik kazigi!!! Bi gidemedin be Baskan.
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G.Saray'da iki şok birden!
Toplam 7
Yorum
poyraz direkt kırmızı kart görürse kupada çeker cezasını..sarı karttan alınan ceza ligi ilgilendirir
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Galatasaray'da çifte pişmanlık
Toplam 2
Yorum
gs4ever solda linnes varken transfere gerek yoktu. bu kafayla gidilirse yine 2 sene selcuk donk izleyecez.tudoru cok arayacagiz anlasilan
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