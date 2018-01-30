İşte sosyal medyanın gündemi (30 Ocak 2018)
Cenk Tosun'dan eşi Ece Tosun'a doğum günü mesajı
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:10
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Can Bartu: Yanından geçemezler!
Toplam 9
Yorum
yunus can 29 İsmail, H.Ali ve Alper aynı anda sahada , daha ne bekliyoruz. 1 puan piyango gibi bence.
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Eto'o sürprizi
Toplam 16
Yorum
öğretici eto boşta ! imza parası da yok ! yaşından dolayı kulübede oturmayı da sorun etmez artık ! sıkıştığın anda hücum gücün artar !
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Ozan Tufan neden kadro dışı?
Toplam 10
Yorum
yavuz teknlk dlrektğr taktik verlnce yapmazsan kovulursun.FByide mumla ararsin ozan hocamız haklı bence......
İşte sosyal medyanın gündemi (30 Ocak 2018) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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