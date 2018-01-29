İşte sosyal medyanın gündemi (29 Ocak 2018)
Beşiktaş'tan Vagner Love paylaşımı
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:14
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Ve transfer KAP'a bildirildi!
Toplam 1
Yorum
emmy Emekli takımına yeni bir halka daha eklendi.Harika transfer lafları dolaşmaya başlar acaba ne kadar verildi ihtiyara hoş bjk açıklamaz huyu
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‘Cenk iyi olacak’
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Sigurdsson, Cenk'in Beşiktaş'ta oynadığı zaman Talisca'nın yaptığı gibi kendini biraz geri çekecek, maç sırasında büyük çakışmalar oluyor
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 12
Yorum
akıllıol bu saydığın adamlar 5 para etmez..diğerleri de..
İşte sosyal medyanın gündemi (29 Ocak 2018) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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