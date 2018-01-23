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    23 Ocak 2018, Salı
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    Ronaldo'nun planı

    Ronaldo'nun Türkiye planı

    ’nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti. Bu ülkeler arasında  de var...

    Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan , 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü 'ye dikti.



    Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti. (Takvim)



    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:46
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