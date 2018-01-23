Ronaldo'nun Türkiye planı
Cristiano Ronaldo’nun ortağı olduğu Portekizli oteller zinciri, 3 ülkede yeni oteller açmak için harekete geçti. Bu ülkeler arasında Türkiye de var...
Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuvar sektörlerinden de milyonlarca euro kazanan Real Madridli Cristiano Ronaldo, 2015 yılında da bir Portekiz oteller zincirinin ortağı olmuştu. Bunun için 70 milyon euro ödeyen Ronaldo, gözünü Türkiye'ye dikti. (Takvim)
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:46
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Fatih Terim: Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım
Toplam 10
Yorum
UZMAN TARAFTAR DAHA NE TRANSFERİ HAKEMLERİ TRANSFER ETMİŞSİNİZ YETMİYOR MU. SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR GEÇMİŞ OLSUN
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'u geçti
Toplam 1
Yorum
paşa Birde krala yapılan penaltıları verse hakemler şu anda 20 golü geçmişti
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‘Islık’çıları engelleyin
Toplam 3
Yorum
hakan O ıslıklar asında futbolculara değil size!! tabi anlayana. Klübü transfer yapamaz, borç içinde yüzen bir hale getirdiniz..
Ronaldo'nun Türkiye planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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