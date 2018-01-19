İşte sosyal medyanın gündemi (19 Ocak 2018)
İlhan Mansız
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:50
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F.Bahçe, ikinci yarıyı Göztepe maçıyla açıyor
Toplam 4
Yorum
borego hayatımda bu kadar ruhsuz ve heyecansız bir Fenerbahçe görmedim. canım maç seyretmek istemiyor yahu. uyuz oluyorum. sinir oluyorummm.
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Yarı finalde derbi olabilir!
Toplam 4
Yorum
ahmet34 nedense bu kupada hiç gs ve fb karşılaşmıyo önceki turlarda hep bjk yle fb oluyor nasıl iş anlamadım.
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 49
Yorum
Fatih Galatasaray yine saibeli bir kura cekmis dırek fınale sansa bak !!!! Hep mi Kötüler kazanır arkadaslar
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