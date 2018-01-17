Neymar, Ronaldinho'yu unutmadı
Sosyal medyada ünlü isimlerin bugün yaptıkları paylaşımlar...
Neymar: Yazdığın tarihin bir parçası olmak benim için onur vericiydi. Seni her zaman sahada yarattığın neşeyle hatırlayacağım. Futbol SANATINDA kolay silinemeyecek bir miras bıraktın. FUTBOL aşıkları için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:21
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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F.Bahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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