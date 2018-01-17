Sosyal medyada ünlü isimlerin bugün yaptıkları paylaşımlar...



Neymar: Yazdığın tarihin bir parçası olmak benim için onur vericiydi. Seni her zaman sahada yarattığın neşeyle hatırlayacağım. Futbol SANATINDA kolay silinemeyecek bir miras bıraktın. FUTBOL aşıkları için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler.