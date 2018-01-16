İşte sosyal medyanın gündemi (16 Ocak 2018)
İşte spor camiasında bugünün paylaşımları
Jeremain Lens: "Lens jenerasyonu"
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 16:45
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
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G.Saray'ın yıldızından F.Bahçe itirafı!
Toplam 10
Yorum
YILMAZ Son 20 yılda alınan kupaları ben sayamadım ama istersen yazayım yaklaşık 5-6 adet süper lig kupası var GALATASARAY'IN yaklaşık 10-11 tane
İşte sosyal medyanın gündemi (16 Ocak 2018) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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